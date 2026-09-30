Cyber-Attacke: Jetzt müssen 5824 Wiener zittern

5824 Bürger, städtische Bedienstete und Unternehmer, die mit Wien Geschäfte gemacht haben, bekommen demnächst amtliche Post: darüber, dass ihre Daten bei einem Computerangriff gestohlen wurden. Heikel – und allenfalls klagbar – ist dabei auch, dass das erst einen Monat nach der Cyber-Attacke geschieht.
Als Wien am 9. September vom österreichischen Computer Emergency Response Team (CERT) gewarnt wurde, dass im Netz ein unentdecktes Einfallstor in die städtischen Computer zum Kauf angeboten wird, war es schon zu spät: Die Cyber-Attacke lief da schon seit einer Woche – und 26.000 Datensätze waren bereits von Unbekannten kopiert, darunter 5824 Datensätze mit heiklen persönlichen Daten.
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