Schmerzhafter Ausfall für Klopp und DFB-Team

Wie der DFB mitteilte, zog sich der 26-Jährige im Abschlusstraining vor der Partie gegen Serbien eine Außenbandverletzung im rechten Knöchel zu. Schlotterbeck reiste nach ersten Untersuchungen noch mit der Mannschaft nach München, soll von dort am Donnerstag allerdings zurück nach Dortmund fahren. Ein Einsatz am Sonntag in Griechenland ist ebenfalls ausgeschlossen.