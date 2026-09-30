Schmerzhafter Ausfall für Klopp und DFB-Team

Bitterer Rückschlag für Nico Schlotterbeck und Deutschlands neuen Bundestrainer Jürgen Klopp. Der Dortmunder hat sich erneut am Knöchel verletzt und wird die beiden kommenden Länderspiele gegen Serbien und Griechenland verpassen.
Wie der DFB mitteilte, zog sich der 26-Jährige im Abschlusstraining vor der Partie gegen Serbien eine Außenbandverletzung im rechten Knöchel zu. Schlotterbeck reiste nach ersten Untersuchungen noch mit der Mannschaft nach München, soll von dort am Donnerstag allerdings zurück nach Dortmund fahren. Ein Einsatz am Sonntag in Griechenland ist ebenfalls ausgeschlossen.
Schreckmoment im Training
Die Verletzung passierte bereits zu Beginn des Abschlusstrainings. Bei den Aufwärm-Wettkämpfen ging Schlotterbeck plötzlich zu Boden und hielt sich die Hände vors Gesicht.
Auch Klopp reagierte besorgt. Die medizinische Abteilung eilte sofort auf den Platz, anschließend wurde der BVB-Kapitän zur genaueren Untersuchung des Sprunggelenks direkt zum MRT gebracht.
Gerade erst zurück
Für Schlotterbeck ist es der nächste schwere Rückschlag. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer hatte er sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto so schwer am linken Fuß verletzt, dass das Turnier für ihn frühzeitig beendet war.
Es folgte eine monatelange Pause. Erst kurz vor dem aktuellen Lehrgang feierte der Innenverteidiger bei Borussia Dortmund sein Comeback, beim 1:1 gegen die Niederlande stand er auch wieder für Deutschland auf dem Platz.
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