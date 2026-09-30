Justizwachebeamter warnte Insassen vor Razzien

So trifft man sich wieder: Zwei seit Jugendtagen gut befreundete Kärntner landeten vor einigen Jahren hinter Gittern, konkret in der Grazer Karlau. Allerdings in konträren Rollen: Der eine (36) sitzt wegen Mordversuchs ein, der andere (35) war Justizwachebeamter. Diese ungünstige Konstellation führte dazu, dass sich nun beide als Angeklagte am Grazer Straflandesgericht wieder trafen. Es geht um Amtsmissbrauch bzw. Anstiftung dazu.