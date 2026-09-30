Schwarzgeld, falsche Angaben und 35 Angeklagte

Im Zentrum des Verfahrens, das am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch begann, steht ein Mann, der zwischen 2015 und 2023 Prokurist und faktischer Geschäftsführer eines in Bregenz ansässigen Installationsunternehmens war. Laut Anklage soll er über Jahre hinweg Bargeld aus Werkleistungen am offiziellen Firmenkreislauf vorbeigeschleust haben. Insgesamt geht es dabei um rund 235.000 Euro. Das Geld soll der Hauptangeklagte teils auf seine privaten Bankkonten eingezahlt, teils direkt für persönliche Ausgaben verwendet haben. Damit, so der Vorwurf, habe er nicht nur Geld für sich entwendet, sondern auch die Befriedigung von Gläubigern des Unternehmens geschmälert.