Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrug mit System?

Schwarzgeld, falsche Angaben und 35 Angeklagte

Vorarlberg
30.09.2026 18:00
An Richter Theo Rümmele liegt es, das Chaos zu ordnen
An Richter Theo Rümmele liegt es, das Chaos zu ordnen(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Bregenzer Installationsbetrieb soll ein System aus Schwarzzahlungen, verschwiegenen Umsätzen und falschen Angaben gegenüber Fiskus und Sozialversicherung aufgebaut haben. Die verworrene Causa ist derzeit ein Fall fürs Landesgericht Feldkirch. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Zentrum des Verfahrens, das am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch begann, steht ein Mann, der zwischen 2015 und 2023 Prokurist und faktischer Geschäftsführer eines in Bregenz ansässigen Installationsunternehmens war. Laut Anklage soll er über Jahre hinweg Bargeld aus Werkleistungen am offiziellen Firmenkreislauf vorbeigeschleust haben. Insgesamt geht es dabei um rund 235.000 Euro. Das Geld soll der Hauptangeklagte teils auf seine privaten Bankkonten eingezahlt, teils direkt für persönliche Ausgaben verwendet haben. Damit, so der Vorwurf, habe er nicht nur Geld für sich entwendet, sondern auch die Befriedigung von Gläubigern des Unternehmens geschmälert.

Doch damit nicht genug, denn auch bei den Löhnen soll es nicht immer offiziell zugegangen sein. Mitarbeiter hätten Lohnbestandteile schwarz ausbezahlt bekommen. Diese Beträge seien der Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß gemeldet worden. Durch falsche Beitragsgrundlagen wären in weiterer Folge zu niedrige Sozialversicherungsbeiträge berechnet worden. Auch das Finanzamt soll über Jahre nicht die ganze Wahrheit erfahren haben. Umsätze und Einkünfte seien verschwiegen und dadurch Umsatz- und Körperschaftsteuern verkürzt worden. Ebenfalls ein Thema sind nicht abgeführte Kapitalertragsteuern.

Hatte der Betrug System? Wer wusste was?
Dass nun gleich 35 Personen auf der Anklagebank sitzen, liegt an den mutmaßlichen Schwarzzahlungen. Die übrigen 34 Angeklagten sollen Leistungen des Installationsunternehmens ganz oder teilweise am offiziellen Zahlungsweg vorbei kassiert haben. Dadurch, so die Anklage, konnten die entsprechenden Umsätze aus der Buchhaltung verschwinden – und sie fehlten später auch in den Steuererklärungen. Jetzt muss das Gericht klären, ob hinter den Zahlungen tatsächlich ein strafbares System steckte und welchen Anteil die einzelnen Angeklagten daran hatten. Für alle Beschuldigten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Lesen Sie auch:
Die drei Angeklagten wurden im Zweifel freigesprochen.
Freispruch im Zweifel
Prügelei mit Einsatz von Gürtel und Pfefferspray
30.09.2026

Die Firma, die im Bereich Sanitär, Heizung, Solar und Lüftung tätig war, schlitterte im September 2023 in den Konkurs. Laut Kreditschutzverband beliefen sich die Verbindlichkeiten damals auf rund eine Million Euro. Das Unternehmen beschäftigte zu diesem Zeitpunkt 26 Mitarbeiter. Nach dem Konkurs gab es eine Fortführung unter neuer Flagge. Ein anderes Vorarlberger Installationsunternehmen übernahm im Dezember 2023 im Rahmen eines Asset-Deals das operative Geschäft samt Fuhrpark, Geschäftsausstattung und laufenden Aufträgen, auch der bisherige Bregenzer Standort wurde weitergenutzt. Diese Lösung hatte allerdings keinen dauerhaften Bestand. Der neue Betreiber trennte sich später einvernehmlich vom damaligen Bregenzer Teamleiter, im Februar 2026 wurde der Standort in der Kirchstraße geschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
30.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 25°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
13° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
141.528 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
118.526 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.991 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
929 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
797 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Vorarlberg
Eklat in Kinderkrippe
Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste
Betrug mit System?
Schwarzgeld, falsche Angaben und 35 Angeklagte
Zeugen gesucht
E-Scooter-Kollision: Frau verletzt, Bub flüchtet
Streit im Ausschuss
Freie Fahrt für Lkw oder mehr Schutz für Radfahrer
Millionenpleite
Der Einsturz von Kmentas Immobilien-Kartenhaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf