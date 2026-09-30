Wien Museum entschlüsselt geheime Codes der Mode

Als Titel für ihre Ausstellung über Mode aus vier Jahrhunderten im Wien Museum wählten die Kuratorinnen Michaela Lindinger und Regina Karner „Farbenspiel“: Sag mir, welche Farbe du liebst und ich sag dir, wer du bist, wandeln sie den Satz des berühmten Gourmetkritikers Jean Brillat-Savarin über den Zusammenhang von Essen und Persönlichkeit ab.