Paragleiterflug mit 4-jähriger Tochter ging schief

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwoch am Paragleiter-Startplatz „Penken“ in Schwendau im Tiroler Zillertal ab. Ein Vater stürzte mit seiner vierjährigen Tochter beim Startvorgang ab.
Der 32-jährige Einheimische wollte gegen 13.45 Uhr gemeinsam mit seiner vierjährigen Tochter von dem Paragleiter-Startplatz einen Tandemflug unternehmen.
Leinen verhängten sich
Doch während der Startphase verhängten sich ersten Erkenntnissen zufolge die Leinen des Schirms. In weiterer Folge stürzten Vater und Tochter aus unbekannter Höhe ab und blieben am Boden liegen. Sie erlitten dabei erhebliche Verletzungen.
Nach der Erstversorgung flog der Rettungshubschrauber beide in die Innsbrucker Klinik.
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