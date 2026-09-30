Babler, Zeiler – oder am Ende gar ein Minister?

Es ist noch September, und der schwer waidwunde SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler versucht, das Heft in seiner in Aufruhr befindlichen Partei in die Hand zu nehmen, um das Projekt „Roter Oktober“, also die Machtübernahme durch Gerhard Zeiler, zu verhindern.
Nachdem der erfolgreiche Medienmanager Zeiler verkündet hatte, er stünde als Parteichef zur Verfügung, war von Babler („nur ein Gerücht“) und seinem Umfeld zunächst noch versucht worden, den Ball flachzuhalten. Zu Beginn der Woche sendete Klaus Seltenheim, der treueste Geselle Bablers, an die Funktionäre noch die Devise aus: „Aktuell passiert nichts.“ Wie nicht anders zu erwarten: Es passiert nun doch etwas, das kann selbst „Mords-Steher“ Babler nicht mehr verhindern.
Roter Sonntag
Seit Zeiler sein Interesse an der Parteiobmannschaft bekundet hat, passiert viel in der SPÖ – auch wenn es allen einigermaßen gelingt, das nicht allzu laut nach außen dringen zu lassen. Einerseits fehlen nach wie vor die großen öffentlichen Bekenntnisse zu Zeiler, genauso aber zum amtierenden Parteichef. Der Beschluss der Landesparteileitung in Kärnten, wo die SPÖ mit Daniel Fellner immerhin noch den Landeshauptmann stellt, brachte Bewegung – die Forderung nach einer Sitzung der Landesparteichefs fand breite Zustimmung.
So ging Babler jetzt in die Offensive und lädt für den Sonntag die Landesparteiobleute nach Wien zur „Koordinierung“ ein. Bei diesem „Roten Sonntag“ soll sich klären: Bleibt Babler? Kommt Zeiler? Es wäre keine Überraschung, wenn am Ende Marterbauer herauskommt.
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