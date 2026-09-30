Hier sind Österreicher-Klubs bereits Schlusslicht

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Eishockey
30.09.2026 18:27
Detroit-Red Wings-Stürmer Marco Kasper steht vor seiner dritten Eishockey-Saison in der NHL.
Detroit-Red Wings-Stürmer Marco Kasper steht vor seiner dritten Eishockey-Saison in der NHL.(Bild: AP/Paul Sancya)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Die NHL startet – 84 Partien im Grunddurchgang warten pro Mannschaft. Carolina Hurricanes sind Titelverteidiger. Davon sind die Teams von Österreichs NHL-Stars Marco Kasper und Marco Rossi weit entfernt. Wegen Verteidiger-Talent David Reinbacher gehen in Montreal die Wogen hoch.

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Die Jagd auf Stanley-Cup-Champion Carolina Hurricanes hat begonnen! Die üblichen Verdächtigen wie Florida Panthers haben sich dafür ordentlich gerüstet: Brady Tkachuk kam aus Ottawa zu (Prügel-)Bruder Matthew Tkachuk.

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