ManCity: Jetzt bricht Guardiola sein Schweigen

Nicht nur Bernstein zeigte sich fassungslos

Auch der frühere Manchester-United-Kapitän Roy Keane reagierte fassungslos. „Wenn ich Spieler wäre, würde ich diese Medaillen zu 100 Prozent in die Tonne werfen. Natürlich würde man das – es ist Betrug“, sagte Keane beim britischen Sender ITV Sport und fügte hinzu: „Sie wussten, dass sie damit vielen Menschen schaden würden, aber sie haben es trotzdem getan.“ Die in Großbritannien für den Sport zuständige Ministerin Lisa Nandy erklärte, dass der Fall „äußerst ernst“ sei. „Der Bericht der Premier League ist in seiner Deutlichkeit erschütternd“, sagte sie.