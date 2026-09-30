Aus für das Ronacher „ist eine Schnapsidee“

Für die FPÖ ist es eine „linke Schnapsidee der Sonderklasse“. „Ausgerechnet die Grünen wollen die erfolgreichste Bühne Wiens zusperren. Auf so eine Idee muss man erst einmal kommen“, sagt der blaue Gemeinderat Lukas Brucker. Nun musste Grüne-Wien-Klubobmann Georg Prack zurückrudern. „Wichtig ist, die Finanzierung von Kultureinrichtungen und -angeboten auf sichere Beine zu stellen“, so der Fraktionschef der Ökos. Insbesondere kleine Einrichtungen und Initiativen wären durch die drohenden Kürzungen massiv bedroht. Parteilinie ist die radikale Idee der Kultursprecherin also nicht.