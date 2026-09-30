Flydubai: Pilot an Bord verhinderte Katastrophe

Aufnahmen zeigen blutüberströmte Männer

Bei dem niedergestochenen Piloten soll es sich um den Inder Captain Smit Machchhar handeln, berichten indische Medien. Dies wurde allerdings bislang nicht bestätigt.

Erste Meldungen hatten den Piloten als Russen und den Copiloten als Ukrainer identifiziert. Das russische Generalkonsulat in Dubai teilte der Moskauer staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit, die Berichte über einen russischen Piloten im Cockpit entsprächen nicht den Tatsachen.