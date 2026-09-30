Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Helden mit Wagemut“

Flydubai: Pilot an Bord verhinderte Katastrophe

Ausland
30.09.2026 17:48
An Bord einer Maschine der Airline Flydubai kam es mutmaßlich zu einer versuchten Entführung.
An Bord einer Maschine der Airline Flydubai kam es mutmaßlich zu einer versuchten Entführung.(Bild: Krone-Collage/AP/Ariel Schalit, Screenshot x.com/therealbuni)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Dass es bei der versuchten Flugzeugentführung einer Flydubai-Maschine nicht zu einer größeren Katastrophe kam, grenzt beinahe an ein Wunder. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte in einer Videobotschaft, einer der Piloten habe versucht, die Maschine abstürzen zu lassen. Er wurde überwältigt – und ein weiterer, zufällig an Bord befindlicher Pilot landete das Flugzeug.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als sich das von Dubai nach Tel Aviv fliegende Flugzeug Israel genähert habe, habe einer der Piloten den anderen niedergestochen und offenbar versucht, die Maschine zum Absturz zu bringen, berichtete Netanyahu. Ein israelischer Passagier habe gemeinsam mit einem Besatzungsmitglied Zugang zum Cockpit erlangt und den Piloten daran gehindert, die Systeme des Flugzeugs zu beschädigen. 

„Helden haben schwere Katastrophe verhindert“
Anschließend habe ein an Bord anwesender weiterer Pilot die Maschine stabilisieren können, sagte der Regierungschef. Im Flieger hätten sich fast nur israelische Passagiere befunden, so der Premierminister. Netanyahu drückte seine Hochachtung aus „gegenüber den Helden, die außergewöhnliche Geistesgegenwart und Wagemut gezeigt“ hätten.

„Sie haben viele Leben gerettet, sie haben eine schwere Katastrophe verhindert“, sagte der Ministerpräsident. Das Flugzeug sei sicher in Saudi-Arabien gelandet, der Angreifer sei festgenommen worden. Er werde von den saudischen Sicherheitsbehörden befragt. Er habe die israelischen Sicherheitskräfte angewiesen, sich auf „potenzielle weitere Bedrohungen einzustellen“, sagte Netanyahu abschließend, ohne weitere Details zu nennen.

Aufnahmen zeigen blutüberströmte Männer
Bei dem niedergestochenen Piloten soll es sich um den Inder Captain Smit Machchhar handeln, berichten indische Medien. Dies wurde allerdings bislang nicht bestätigt. 

Erste Meldungen hatten den Piloten als Russen und den Copiloten als Ukrainer identifiziert. Das russische Generalkonsulat in Dubai teilte der Moskauer staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit, die Berichte über einen russischen Piloten im Cockpit entsprächen nicht den Tatsachen.

Videoaufnahmen aus der Maschine zeigen zwei blutüberströmte Männer am Boden liegen. Es dürfte sich hierbei um den Kapitän und seinen Co-Piloten handeln. Allerdings lässt sich daraus nicht schlussfolgern, wer wen angegriffen hatte und wie die Verletzungen zustande kamen. 

Hinweis in eigener Sache: krone.at wird diese Videoaufnahmen aus Pietätsgründen nicht zeigen!

Verteidigungsminister Katz: „Dschihadistischer Anschlag“
Israels Verteidigungsminister Katz ging von einem versuchten Terroranschlag aus. Katz sprach vom „Versuch eines dschihadistischen Anschlags“, der nur dank des Mutes israelischer Passagiere vereitelt worden sei. „Nach den ersten uns vorliegenden Informationen hatte der Attentäter nur ein Ziel: das Flugzeug mit allen seinen Passagieren zum Absturz zu bringen“, sagte Katz.

Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir hatte zuvor gesagt, ein „Terrorist“ habe das Flugzeug zum Absturz bringen wollen. Ziel sei es gewesen, „die 180 Israelis an Bord zu ermorden“.

Die Karte zeigt die Flugroute der Maschine FZ1073 von Flydubai. Das Flugzeug startete in Dubai und sollte nach Tel Aviv fliegen. Nach einem Zwischenfall im Cockpit wurde es nach Tabuk in Saudi-Arabien umgeleitet. Quelle: BBC/Flightradar24.

Flugzeug landete in Saudi-Arabien
Das aus Dubai nach Tel Aviv fliegende Flugzeug hatte zeitweilig ein Signal abgesetzt, das auf einen unrechtmäßigen Eingriff hindeutete. Die Flugdaten zeigten zudem vorübergehend einen Sturzflug an. Schließlich landete die Maschine sicher in Tabuk im Nordwesten von Saudi-Arabien. Am Mittwochabend startete schließlich ein Ersatzflugzeug mit israelischen Passagieren in Richtung Tel Aviv.

Der Ersatzflug landete am Samstagabend in Tel Aviv.
Der Ersatzflug landete am Samstagabend in Tel Aviv.(Bild: APA-Images / AFP / JACK GUEZ)

Israels Verkehrsministerin Miri Regev ordnete eine Überprüfung dessen an, ob die VAE das Flugabkommen mit Israel verletzt haben könnten. Demnach dürfen nur die Staatsbürger jener Länder als Piloten auf Flügen nach Israel fungieren, mit denen das Land diplomatische Beziehungen hat. Laut israelischen Medienberichten soll der Attentäter aus dem Oman stammen, das keine Beziehungen mit Israel unterhält. Seine Staatsbürgerschaft wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.

Lesen Sie auch:
Eine Maschine von Flydubai (Symbolbild)
Versuchter Anschlag
Flydubai-Passagier: „Haben Terrorist überwältigt“
30.09.2026
Prügelei im Cockpit
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
30.09.2026

Passagiere berichten von Panik und Schreien an Bord
Eine Israelin erzählte dem TV-Sender N12, unter den Passagieren habe große Angst geherrscht, es habe „Schreie und Panik“ gegeben. „Einige Männer, darunter auch Israelis, standen auf und überwältigten den Angreifer“, sagte sie. Es gehe den Passagieren der Maschine inzwischen gut. „Die Situation hätte aber auch anders enden können“, sagte sie. Eine weitere Israelin erzählte dem Sender, sie habe Schreie im Flugzeug gehört und anschließend viel Blut im Cockpit gesehen. „Es gab Momente, in denen wir dachten, dass wir das nicht lebend überstehen würden.“

Passagiere filmten den Tumult an Bord:

Israels Beziehungen zu den Golfstaaten
Die Emirate hatten Israel 2020 im Rahmen eines Annäherungsabkommens anerkannt und haben seitdem die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Wirtschaft und Verteidigung verstärkt. Dubai ist unter Israelis in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel geworden. Israels Premier Netanyahu war erst am Sonntag auf Einladung von Präsident Mohammed bin Sayed al-Nahyan in die Emirate gereist.

Israel und Saudi-Arabien unterhalten bisher keine diplomatischen Beziehungen, arbeiten jedoch nach Medienberichten hinter den Kulissen in einigen Bereichen zusammen. Eine mögliche Normalisierung der Beziehungen ist seit Jahren Gegenstand diplomatischer Bemühungen, gilt aber seit dem Gaza-Krieg als zunehmend unwahrscheinlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
30.09.2026 17:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Benjamin Netanyahu
IsraelDubaiTel AvivSaudi-Arabien
KatastropheMännerVerteidigungsminister
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf