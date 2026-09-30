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Abkühlung in der Nacht

Oktober bringt Sonne und bis zu 27 Grad

Österreich
30.09.2026 18:00
In der Nacht auf Donnerstag bleibt es überwiegend trocken und kühl, dann bringt der Oktober bis ...
In der Nacht auf Donnerstag bleibt es überwiegend trocken und kühl, dann bringt der Oktober bis zu 27 Grad.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Von einem ungemütlichen Herbstbeginn fehlt in Österreich weiterhin jede Spur. Denn auch am Mittwochabend zeigt sich das Wetter vielerorts von seiner freundlichen Seite. Die Nacht auf Donnerstag verläuft überwiegend trocken, bevor der Oktober mit reichlich Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad startet.

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Am Mittwochabend klingt der Tag in weiten Teilen Österreichs freundlich und trocken aus. Während sich besonders im Osten häufig ein klarer Himmel zeigt, sind im Westen zeitweise Wolken unterwegs. Die Temperaturen gehen dann in der Nacht wieder deutlich zurück mit bis zu fünf Grad.

Oktober startet mit bis zu 27 Grad
Der Donnerstag bringt dann erneut viel Sonnenschein. Besonders vom Tiroler Unterland ostwärts zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite.

Hartnäckiger halten sich die Nebelfelder hingegen in Osttirol, Kärnten, im Lungau und Teilen der Obersteiermark. Im Osten macht sich hingegen lebhafter bis kräftiger Südostwind bemerkbar.

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