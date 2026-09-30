Alcaraz warnt: „Dann töten wir die Grand Slams!“

„Ich würde den Kalender ändern“

Alcaraz selbst stand zuletzt mitten in einer Debatte um die Belastungen des Tennis-Kalenders. Sein Viertelfinal-Krimi gegen Ben Shelton bei den US Open endete erst um 3.33 Uhr Ortszeit – so spät wie noch kein Match zuvor in der Turniergeschichte. Die Matchlänge sieht der Spanier dennoch nicht als eigentliches Problem. „Ich würde den Kalender ändern. Ich habe immer gesagt, dass er sich ändern muss. Ein bisschen weniger spielen und nicht diese Menge an Turnieren hintereinander, Woche für Woche. Das würde ich definitiv ändern.“