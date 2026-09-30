Wiener Traditionsgeschäft steht vor dem Aus

Michael Reihs, Inhaber von „Technik Modern“, will seit über zwei Jahren in Pension gehen. Der Nachfolger steht dafür schon bereit. Aleks Ikic arbeitet seit 10 Jahren in dem Fachgeschäft für Werkzeuge und Maschinen. Jetzt will er den Betrieb, der vor über 50 Jahren seine Türen auf der Mariahilferstraße 49 öffnete, kaufen.