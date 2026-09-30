Mit Klopp als Vorbild: „Will in Topliga Europas!“

Sophie Lappe kann in diesen Tagen gut lachen. Die 20-jährige Saalfeldenerin absolvierte zuletzt erfolgreich ihre Trainerausbildung und hat nun die Uefa-B-Lizenz fix in der Tasche. „Ich wollte mich unbedingt weiterbilden und das war dann eben auch der logische Schritt für mich“, erklärte die Pinzgauerin, die nach ihrer aktiven Zeit bei den Zweitliga-Damen des FC Pinzgau bereits als Trainerin bei Red Bull und beim Salzburger Fußballverband am Mädchenstützpunkt in Leogang aktiv ist.