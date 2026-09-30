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B-Lizenz in der Tasche

Mit Klopp als Vorbild: „Will in Topliga Europas!“

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.09.2026 12:30
Als Trainerin voll in ihrem Element: Sophie Lappe.
Als Trainerin voll in ihrem Element: Sophie Lappe.(Bild: Privat/Sophie Lappe)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die erst 20-jährige Sophie Lappe absolvierte vor wenigen Tagen ihre UEFA-B-Lizenz als Trainerin. Somit dürfte die Pinzgauerin jetzt auch Herrenteams trainieren. Mit der „Krone“ sprach sie über die Beweggründe für ihre Ausbildung, die Zukunft sowie darüber, wer ihr Vorbild ist. 

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Sophie Lappe kann in diesen Tagen gut lachen. Die 20-jährige Saalfeldenerin absolvierte zuletzt erfolgreich ihre Trainerausbildung und hat nun die Uefa-B-Lizenz fix in der Tasche. „Ich wollte mich unbedingt weiterbilden und das war dann eben auch der logische Schritt für mich“, erklärte die Pinzgauerin, die nach ihrer aktiven Zeit bei den Zweitliga-Damen des FC Pinzgau bereits als Trainerin bei Red Bull und beim Salzburger Fußballverband am Mädchenstützpunkt in Leogang aktiv ist.

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