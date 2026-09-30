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Schock bei Botev

Kopfschuss! Fußball-Zampano erbarmungslos ermordet

Fußball International
30.09.2026 17:24
Iliyan Filipov ist tot!
Iliyan Filipov ist tot!(Bild: Krone-Collage/GEPA, x.com/BalkanFutbolu)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Was für ein schwarzer Tag für den Fußball in Bulgarien: Mit Iliyan Filipov ist der Besitzer des mehrfachen Meisters und Cup-Siegers Botev Plovdiv in der Nacht auf heute brutal ermordet worden! Auch wenn die Hintergründe der Tat noch im Dunkeln liegen, ist klar, dass der 56-Jährige mit einem Kopfschuss getötet wurde …

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Das Entsetzen über die Tat ist vor allem im unmittelbaren Umfeld des Klubs aus der südbulgarischen 350.000-Einwohner-Stadt Plovdiv riesengroß. Denn Filipov ist es zu verdanken, dass es Botev aktuell überhaupt noch gibt.

„Leidenschaft für die ‘gelb-schwarze‘ Idee“
„Sein Beitrag zur Rettung des Vereins im Sommer 2025 und seine Leidenschaft für die ‘gelb-schwarze‘ Idee werden von allen in unserer Familie in Erinnerung bleiben“, so der Verein in einer Stellungnahme zum tragischen Ableben des Fußball-Zampanos.

Denn als der Bauunternehmer die Mehrheitsanteile des Meisters von 1929 und 1967 übernahm, tilgte er auch gleichzeitig die Botevs Zukunftsaussichten massiv beeinträchtigenden Schulden in Höhe von rund 3,6 Millionen Euro – und wendete so eine im Raum stehende Insolvenz ab.

„Wir gehen allen möglichen Spuren aktiv nach!“
„Mit dem erfolgreichen Abschluss des Wiederaufbaus des Hristo-Botev-Stadions, das damit zur modernsten Sportanlage Bulgariens wurde, wird sein Name noch Generationen lang in goldenen Lettern verewigt sein“, so der Klub.

Abseits der Trauer über den Tod von Filipov laufen aktuell natürlich die Ermittlungen rund um die Bluttat auf Hochtouren. „Wir gehen allen möglichen Spuren aktiv nach“, sagte die Bezirksstaatsanwältin von Plovdiv, Vanya Hristeva, in einer Pressekonferenz.

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