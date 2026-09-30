Kopfschuss! Fußball-Zampano erbarmungslos ermordet

Was für ein schwarzer Tag für den Fußball in Bulgarien: Mit Iliyan Filipov ist der Besitzer des mehrfachen Meisters und Cup-Siegers Botev Plovdiv in der Nacht auf heute brutal ermordet worden! Auch wenn die Hintergründe der Tat noch im Dunkeln liegen, ist klar, dass der 56-Jährige mit einem Kopfschuss getötet wurde …