Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste

In einer Kinderkrippe im Vorarlberger Unterland kam es zu einer unfassbaren Entgleisung: Weil eine Mitarbeiterin nach ihrem Urlaub ein Kopftuch trug, entbrannte ein Streit, an dessen Ende die Leiterin der Einrichtung ihre Brüste entblößte. Der Fall beschäftigt nun die Behörden.
Laut den „Vorarlberger Nachrichten“ hat sich der Eklat bereits im Juni dieses Jahres ereignet. Eine muslimische Betreuerin erschien demnach nach einer Pilgerreise aus religiösen Gründen mit Kopftuch am Arbeitsplatz. Ihre Chefin zeigte sich darüber empört und sprach von einem Entlassungsgrund. Im Zuge des Streits verlor die Vorgesetzte schließlich komplett die Kontrolle. Sie entblößte ihre Brüste und fragte die Mitarbeiterin sinngemäß: „Komme ich etwa so zur Arbeit?“ Das geschockte Opfer beschwerte sich am nächsten Tag per E-Mail über das „unprofessionelle Verhalten“. Die Vorgesetzte entschuldigte sich daraufhin in schriftlicher Form.
Anzeige bei der Polizei
Die Angelegenheit sprach sich in der Einrichtung allerdings rasch herum. Unter anderem bekam eine weitere Pädagogin vom Eklat Wind und stellte sich umgehend auf die Seite des Opfers. Gemeinsam erstatteten die beiden Frauen daraufhin bei der Polizei eine Anzeige wegen Diskriminierung und Nötigung. Mittlerweile beschäftigen sich auch die Bezirkshauptmannschaft und die Gleichbehandlungsanwaltschaft Innsbruck mit dem Vorfall.
Zahlung an das Opfer
Laut Gleichbehandlungsanwaltschaft liege klar eine Diskriminierung aufgrund von Religion, Ethnie und Geschlecht vor, weiters erfülle der Vorfall den Tatbestand einer sexuellen Belästigung. Die Betreuungseinrichtung zahlte dem Opfer mittlerweile 3500 Euro als Entschädigung, das Dienstverhältnis mit der Frau wurde einvernehmlich aufgelöst.
Helferin verliert Job
Brisant: Die unterstützende Kollegin wurde kurz nach dem Vorfall gekündigt. Die Frau vermutet einen Zusammenhang mit ihrem Einschreiten. Die Geschäftsführerin weist diesen Vorwurf jedoch strikt zurück und begründet die Kündigung mit „wirtschaftlichen Notwendigkeiten“, da die Auslastung in der Betreuungseinrichtung gesunken sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.