Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat in Kinderkrippe

Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste

Vorarlberg
30.09.2026 18:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

In einer Kinderkrippe im Vorarlberger Unterland kam es zu einer unfassbaren Entgleisung: Weil eine Mitarbeiterin nach ihrem Urlaub ein Kopftuch trug, entbrannte ein Streit, an dessen Ende die Leiterin der Einrichtung ihre Brüste entblößte. Der Fall beschäftigt nun die Behörden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Laut den „Vorarlberger Nachrichten“ hat sich der Eklat bereits im Juni dieses Jahres ereignet. Eine muslimische Betreuerin erschien demnach nach einer Pilgerreise aus religiösen Gründen mit Kopftuch am Arbeitsplatz. Ihre Chefin zeigte sich darüber empört und sprach von einem Entlassungsgrund. Im Zuge des Streits verlor die Vorgesetzte schließlich komplett die Kontrolle. Sie entblößte ihre Brüste und fragte die Mitarbeiterin sinngemäß: „Komme ich etwa so zur Arbeit?“ Das geschockte Opfer beschwerte sich am nächsten Tag per E-Mail über das „unprofessionelle Verhalten“. Die Vorgesetzte entschuldigte sich daraufhin in schriftlicher Form.

Anzeige bei der Polizei
Die Angelegenheit sprach sich in der Einrichtung allerdings rasch herum. Unter anderem bekam eine weitere Pädagogin vom Eklat Wind und stellte sich umgehend auf die Seite des Opfers. Gemeinsam erstatteten die beiden Frauen daraufhin bei der Polizei eine Anzeige wegen Diskriminierung und Nötigung. Mittlerweile beschäftigen sich auch die Bezirkshauptmannschaft und die Gleichbehandlungsanwaltschaft Innsbruck mit dem Vorfall.

Zahlung an das Opfer
Laut Gleichbehandlungsanwaltschaft liege klar eine Diskriminierung aufgrund von Religion, Ethnie und Geschlecht vor, weiters erfülle der Vorfall den Tatbestand einer sexuellen Belästigung. Die Betreuungseinrichtung zahlte dem Opfer mittlerweile 3500 Euro als Entschädigung, das Dienstverhältnis mit der Frau wurde einvernehmlich aufgelöst.

Lesen Sie auch:
Für den 9. Oktober ist ein landesweiter Schulstreik gegen das Kopftuchverbot für Mädchen ...
Viel Lärm um nichts
Posse rund um Demo gegen Kopftuchverbot
25.09.2026
Krone Plus Logo
„Ungleichbehandlung“
Kopftuchverbot: Expertin bezweifelt Rechtmäßigkeit
07.12.2025
Kommentar
Das Kopftuch: Ein Kleidungsstück als Politikum
06.12.2025

Helferin verliert Job
Brisant: Die unterstützende Kollegin wurde kurz nach dem Vorfall gekündigt. Die Frau vermutet einen Zusammenhang mit ihrem Einschreiten. Die Geschäftsführerin weist diesen Vorwurf jedoch strikt zurück und begründet die Kündigung mit „wirtschaftlichen Notwendigkeiten“, da die Auslastung in der Betreuungseinrichtung gesunken sei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
30.09.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 25°
Symbol wolkig
Bludenz
11° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
13° / 26°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 27°
Symbol heiter

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
141.528 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
118.526 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
80.991 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
929 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
894 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Innenpolitik
FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Gebühr
797 mal kommentiert
Schuch-Gubik und Hafenecker präsentierten am Mittwoch das FPÖ-Volksbegehren gegen den ORF.
Mehr Vorarlberg
Eklat in Kinderkrippe
Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste
Betrug mit System?
Schwarzgeld, falsche Angaben und 35 Angeklagte
Zeugen gesucht
E-Scooter-Kollision: Frau verletzt, Bub flüchtet
Streit im Ausschuss
Freie Fahrt für Lkw oder mehr Schutz für Radfahrer
Millionenpleite
Der Einsturz von Kmentas Immobilien-Kartenhaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf