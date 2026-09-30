Streit um Kopftuch: Chefin entblößt ihre Brüste

Laut den „Vorarlberger Nachrichten“ hat sich der Eklat bereits im Juni dieses Jahres ereignet. Eine muslimische Betreuerin erschien demnach nach einer Pilgerreise aus religiösen Gründen mit Kopftuch am Arbeitsplatz. Ihre Chefin zeigte sich darüber empört und sprach von einem Entlassungsgrund. Im Zuge des Streits verlor die Vorgesetzte schließlich komplett die Kontrolle. Sie entblößte ihre Brüste und fragte die Mitarbeiterin sinngemäß: „Komme ich etwa so zur Arbeit?“ Das geschockte Opfer beschwerte sich am nächsten Tag per E-Mail über das „unprofessionelle Verhalten“. Die Vorgesetzte entschuldigte sich daraufhin in schriftlicher Form.