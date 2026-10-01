Arbeiter stürzt aus fünftem Stock in den Tod

Tragödie am Donnerstagmorgen im Wiener Bezirk Landstraße: Ein Arbeiter verlor bei Spenglerarbeiten das Gleichgewicht und stürzte von einer Terrasse fünf Meter in die Tiefe. Es gab für ihn keine Rettung mehr.
Der Unfall geschah um 8 Uhr in der Kleistgasse. Der Mann befand sich auf einer Terrasse im fünften Stock eines Wohnhauses, als er plötzlich aus bislang unbekannter Ursache den Halt verlor.
Jede Hilfe kam zu spät
Das Opfer stürzte in den Innenhof. Die Berufsrettung war zwar rasch vor Ort und führte Erste-Hilfe-Maßnahmen durch, doch die Verletzungen des Mannes waren zu schwer. Der Bauarbeiter erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.
„Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs sind derzeit noch im Gange“, so Polizeisprecherin Irina Steirer.
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