Nach „WM-Spaß“: Haaland verklagt Fluggesellschaft!

Genaue Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Aber wie die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ berichtet, hatte die Fluggesellschaft in den Sozialen Netzwerken eine Fotomontage veröffentlicht, auf der ein Flugzeug mit Pferdeschwanz zu sehen war. Eine Anspielung auf die Frisur des Stürmers, die er auch bei der WM zur Schau stellte, ehe er sie nun abrasiert hat. Dazu schrieb Norwegian: „Wir haben noch nie so norwegisch ausgesehen.“