Nach „WM-Spaß“: Haaland verklagt Fluggesellschaft!

Aus diesem „haarigen WM-Spaß“ wird für die norwegische Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle plötzlich bitterer Ernst. Denn Superstar Erling Haaland verklagt das Unternehmen wegen mutmaßlich unerlaubter Nutzung seiner Persönlichkeitsrechte. Dort reagiert man mit Bedauern, sieht sich aber im Recht.
Dieser Spaß hat sich zu einer haarigen Angelegenheit für Norwegian Air Shuttle entwickelt. Denn das Unternehmen wird aufgrund „unerlaubter Nutzung von Haalands charakteristischen Merkmalen bei der Werbung für Flugtickets während der Fußball-Weltmeisterschaft“, vom norwegischen Ausnahmekicker verklagt.
Genaue Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Aber wie die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ berichtet, hatte die Fluggesellschaft in den Sozialen Netzwerken eine Fotomontage veröffentlicht, auf der ein Flugzeug mit Pferdeschwanz zu sehen war. Eine Anspielung auf die Frisur des Stürmers, die er auch bei der WM zur Schau stellte, ehe er sie nun abrasiert hat. Dazu schrieb Norwegian: „Wir haben noch nie so norwegisch ausgesehen.“
Norwegian hofft auf „vernünftigen Dialog“
Das Unternehmen hat mittlerweile selbst Stellung bezogen und die Klage bestätigt: „Wir haben eine Klageschrift erhalten, die wir nur schwer nachvollziehen können“, so Unternehmenssprecherin Catharina Solli gegenüber „AFP“. Denn Norwegian habe, wie große Teile des ganzen Landes lediglich das erfolgreiche Nationalteam bei der WM unterstützen wollen. Dies sei auch durch „einige spontane Beiträge“ geschehen, die „von aktuellen Social-Media-Trends“ inspiriert worden seien.
„Es ist bedauerlich, dass diese Unterstützung mit einer Klage beantwortet wurde“, lässt Norwegian wissen und hofft nun auf einen „vernünftigen Dialog“. Der Fall soll offenbar schon am 9. Oktober vor einem Gericht in Oslo verhandelt werden.
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