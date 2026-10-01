Wetter-Experte warnt vor Regenmassen in Südeuropa

Keine Gefahr für Österreich

In Österreich sollen wir von den Regenmassen verschont bleiben, wie ein Bericht der GeoSphere zeigt. Der September endete mit einer hochsommerlichen Phase. Auch in diesem Monat stiegen die Temperaturen auf klar über 30 Grad an. In den kommenden Tagen hält das milde Herbstwetter ebenfalls an, es bleibt sonnig.