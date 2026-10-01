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Bis zu 400 Liter

Wetter-Experte warnt vor Regenmassen in Südeuropa

Ausland
01.10.2026 12:46
Erste Bilder aus Frankreich zeigen die Auswirkungen des heftigen Regens.
Erste Bilder aus Frankreich zeigen die Auswirkungen des heftigen Regens.(Bild: Krone-Collage/X @Météo Express)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Teilen Südeuropas kommt es derzeit zu heftigen Regenmengen und Gewittern. ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak warnte vor „problematisch großen Mengen“ Regen in kurzer Zeit.

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„Das extrem warme Mittelmeer beginnt, wie befürchtet, zu großen Regenmengen zu führen“, schreibt Marcus Wadsak in einem Facebook-Post. In Südfrankreich könnten kräftige Gewittergüsse mehr als 160 Liter Regen bringen.

„Problematisch große Mengen“
Auf Kreta und in der Umgebung seien bis Montag sogar mehr als 400 Liter pro Quadratmeter möglich. „Das sind problematisch große Mengen in kurzer Zeit“, so der Wetterexperte.

Verantwortlich für die Regenmassen ist ein mächtiger Tiefdruckwirbel über dem Atlantik. Dieser bringt teils kräftige Niederschläge.

Videos aus Frankreich zeigen bereits die ersten Auswirkungen des Starkregens:

Keine Gefahr für Österreich
In Österreich sollen wir von den Regenmassen verschont bleiben, wie ein Bericht der GeoSphere zeigt. Der September endete mit einer hochsommerlichen Phase. Auch in diesem Monat stiegen die Temperaturen auf klar über 30 Grad an. In den kommenden Tagen hält das milde Herbstwetter ebenfalls an, es bleibt sonnig.

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