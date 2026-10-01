Sieg im Visier: Vieles spricht für das ÖFB-Team

Die Ausgangslage ist gut, die Voraussetzungen umso besser. Während im Lager der ÖFB-Kicker sowie bei den Fans optimistische Aufbruchsstimmung herrscht, schätzen die Iren den heutigen Gegner als zu stark ein. Der stellvertretende Sportchef der „Kronen Zeitung“, Florian Gröger, spricht darüber, dass alles für den dritten Sieg im dritten Nations League Spiel angerichtet sei.