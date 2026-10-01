Giftspritzen überlebt: Darum ist Mittel umstritten

Pentobarbital ist ein Medikament, das die Aktivität des Gehirns und des Nervensystems verlangsamt – in den USA ist es unter dem Namen Nembutal bekannt. Heuer wurde es bereits 14 zum Tode verurteilten Häftlingen in den USA verabreicht. Auch bei der Behandlung von Schlafstörungen, Epilepsie und Schädel-Hirn-Traumata findet es Anwendung. In hohen Dosen kann es zum Atemstillstand und Tod führen. Das Mittel, das zur Gruppe der Barbiturate zählt, wird auch in der Sterbehilfe eingesetzt.