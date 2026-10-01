Schachweltmeister macht Mordwarnung öffentlich

Der in Baku geborene Kasparow gilt als einer der besten Spieler der Schachgeschichte. Er wurde 1985 mit 22 Jahren zum damals jüngsten Weltmeister und behielt diesen Titel des Weltschachbundes FIDE, bis er sich 1993 im Streit von der Organisation trennte. Danach trug er den Titel noch bis zum Jahr 2000, da er von der Mehrheit der Schachwelt als wahrer Weltmeister anerkannt wurde.