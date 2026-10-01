EU verschärft umstrittene Abschiebestimmungen

Zentrales Thema des Innenminister-Treffens waren die Ereignisse von Ceuta: Ziel ist, auch in Krisensituationen auf große, unerwartete Migrationsströme wie Ende Juli von Marokko in die spanische Exklave besser reagieren zu können. Dazu sollen etwa die Zusammenarbeit mit Drittstaaten verstärkt und ein eigener EU-Krisenreaktionsmechanismus geschaffen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte diesen in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigt.

„Massenansturm auf Ceuta hat nichts mit Asyl zu tun“

Es müsse überlegt werden, „ob es hier nicht neue Regelungen braucht“, so Karner in Hinblick auf Ceuta. Der Minister hat schon 2022 eine Zurückweisungsrichtlinie auf europäischer Ebene gefordert, um EU-Staaten zu ermöglichen, offensichtlich nicht Schutzberechtigte direkt an der Grenze schnell und ohne eingehende Prüfung der Asylanträge zurückzuweisen. Dieser Vorschlag wird nun intensiv diskutiert.