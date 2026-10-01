Ortschef bricht in Sitzung zusammen und stirbt

Die Anwesenden begannen unmittelbar mit der Ersten Hilfe, auch die Rettungskräfte waren rasch vor Ort – laut deutschen Medienberichten wurde er mit einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden.