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Drama in Deutschland

Ortschef bricht in Sitzung zusammen und stirbt

Ausland
01.10.2026 12:26
Rettungskräfte kämpften um das Leben des Grafinger Bürgermeisters – er starb wenig später im ...
Rettungskräfte kämpften um das Leben des Grafinger Bürgermeisters – er starb wenig später im Krankenhaus.(Bild: Tobias Arhelger - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Abend, der ganz anders enden sollte, nahm in Grafing bei München eine tragische Wendung. Während einer Sitzung im Rathaus ist Bürgermeister Christian Bauer plötzlich zusammengebrochen. Die Mitglieder des Ausschusses leisteten sofort Erste Hilfe, doch trotz des Einsatzes der Rettungskräfte starb der 57-Jährige wenig später im Krankenhaus.

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Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend bei einer Sitzung des Bauausschusses. Bauer hatte die Sitzung eröffnet, als er plötzlich ohne äußere Einflüsse das Bewusstsein verlor.

Die Anwesenden begannen unmittelbar mit der Ersten Hilfe, auch die Rettungskräfte waren rasch vor Ort – laut deutschen Medienberichten wurde er mit einer Drehleiter der Feuerwehr aus dem Gebäude und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Erst im März wiedergewählt
Christian Bauer war seit 2020 Erster Bürgermeister der oberbayerischen Stadt Grafing im Landkreis Ebersberg. Bei der Kommunalwahl im März war der CSU-Politiker mit knapp 61 Prozent der Stimmen erneut in seinem Amt bestätigt worden.

Zuvor hatte Bauer mehr als zwei Jahrzehnte als Stadtkämmerer von Grafing gearbeitet. Insgesamt war er 22 Jahre in dieser Funktion tätig.

Familie trauert um 57-Jährigen
Bauer hinterlässt seine Frau und drei Kinder. Der Ebersberger Landrat Robert Niedergesäß (CSU) zeigte sich nach dem plötzlichen Tod tief betroffen. „Wir sind alle fassungslos, bestürzt, voller Traurigkeit und in Gedanken bei Christian Bauer und bei seiner Familie“, wird er zitiert.

Nach Angaben der „Ebersberger Zeitung“ hatte sich Bauer erst vor Kurzem von einer Lungenentzündung erholt. Da sein Stellvertreter ebenfalls erkrankt war, leitete er die Sitzung des Bauausschusses selbst.

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