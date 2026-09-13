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Der interaktive PV-Check für Ihr Zuhause

Krone Sonne
13.09.2026 05:00
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(Bild: Sebastian Rothe)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Photovoltaik ist für viele Hausbesitzer längst ein konkretes Thema. Doch wie groß sollte eine Anlage sein, wann ist ein Speicher sinnvoll und welche Ersparnis ist realistisch? Der neue PV-Rechner von Krone Sonne liefert dazu in wenigen Schritten eine erste Einschätzung für den eigenen Haushalt.

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Eines steht fest: Österreichs Hausbesitzer packen die Energiewende immer konkreter und immer intensiver an: Photovoltaik ist auf unseren Dächern längst vom Öko-Trend zum echten Dauerbrenner geworden. Doch wer die eigene Sonnenkraft nutzen will, steht rasch vor kniffligen Fragen. Wie groß muss die Anlage sein? Lohnt sich der Stromspeicher im Keller? Und wie viel Bares spart man sich am Ende tatsächlich bei den Netzstromkosten? Genau hier setzt der brandneue PV-Rechner von Krone Sonne an: Er liefert rasch und ohne unverständlichen Paragrafen- oder Technik-Jargon eine absolut verlässliche Orientierungshilfe für das eigene Zuhause.

In wenigen Klicks zur treffsicheren Prognose
Statt sich aber durch unleserliche Datenblätter zu quälen, beantwortet man im Tool einfach ein paar grundlegende Fragen zum eigenen Haushalt. Daraus entsteht ruckzuck ein maßgeschneidertes Profil!

Jetzt in die Zukunft investieren
Klar ist aber auch: Ein Algorithmus ist ein starker Start – die Realität spielt sich jedoch auf dem Dach ab. Es gilt nämlich auch Punkten wie den Schatten von Nachbarbäumen, die genaue Dachneigung oder den Zustand des Zählerkastens zu bedenken. Der Experten-Blick vor Ort bringt Gewissheit in allen wesentlichen Punkte. Deshalb folgt auf den digitalen Check die persönliche Beratung: Beim SonnenCheck kommt ein Experte direkt nach Hause, nimmt die Gegebenheiten genau unter die Lupe und schnürt ein passgenaues Paket. So wird aus Sonnenlicht garantiert die maximale Ersparnis!

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Jede Stunde wird somit zur persönlichen Energiequelle. Mit mehr Eigenverbrauch, mehr Unabhängigkeit und ein weiterer Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Denn die Sonne arbeitet still und verlässlich. Sie möchten wissen, welches Potenzial in Ihrem Dach steckt? Informieren Sie sich jetzt unverbindlich über die Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage mit Speicher und finden Sie heraus, welche Lösung zu Ihrem Zuhause und Ihrem Stromverbrauch passt.

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