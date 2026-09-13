Der interaktive PV-Check für Ihr Zuhause

Jetzt in die Zukunft investieren

Klar ist aber auch: Ein Algorithmus ist ein starker Start – die Realität spielt sich jedoch auf dem Dach ab. Es gilt nämlich auch Punkten wie den Schatten von Nachbarbäumen, die genaue Dachneigung oder den Zustand des Zählerkastens zu bedenken. Der Experten-Blick vor Ort bringt Gewissheit in allen wesentlichen Punkte. Deshalb folgt auf den digitalen Check die persönliche Beratung: Beim SonnenCheck kommt ein Experte direkt nach Hause, nimmt die Gegebenheiten genau unter die Lupe und schnürt ein passgenaues Paket. So wird aus Sonnenlicht garantiert die maximale Ersparnis!