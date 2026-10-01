Neuer Koala-Suchhund in Australien bestimmt

Die Koolie-Hündin setzte sich unter Dutzenden Artgenossen aus ganz Australien und dem Ausland durch. „Wir wussten nicht, dass es möglich sein könnte, einen neuen Bear zu finden. Er war wirklich einmalig – und dann kam Oaka“, sagte Josey Sharrad vom International Fund for Animal Welfare (IFAW). Die Hündin war von ihren Besitzern in ein Tierheim gebracht worden, weil sie nicht mit ihr zurechtkamen. Dort erkannten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Oakas“ Potenzial und meldeten sie als Bewerberin um „Bears“ Nachfolge.