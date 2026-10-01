„Oaka“ bestand Tests
Neuer Koala-Suchhund in Australien bestimmt
Nach monatelanger Suche haben Tierschützerinnen und Tierschützer in Australien einen neuen Koala-Suchhund gefunden. „Oaka“ wurde zur Nachfolgerin von „Bear“ bestimmt, der während der verheerenden Buschfeuer 2019 und 2020 weltberühmt geworden war.
Die Koolie-Hündin setzte sich unter Dutzenden Artgenossen aus ganz Australien und dem Ausland durch. „Wir wussten nicht, dass es möglich sein könnte, einen neuen Bear zu finden. Er war wirklich einmalig – und dann kam Oaka“, sagte Josey Sharrad vom International Fund for Animal Welfare (IFAW). Die Hündin war von ihren Besitzern in ein Tierheim gebracht worden, weil sie nicht mit ihr zurechtkamen. Dort erkannten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Oakas“ Potenzial und meldeten sie als Bewerberin um „Bears“ Nachfolge.
Die Hündin bestand schließlich alle Einstellungstests. „Oaka“ sei „fast zu gut, um wahr zu sein“, sagte Hundetrainer Frederic Chappee. Angesichts des nahenden Sommers und damit der Waldbrandsaison läuft die Ausbildung als Koala-Suchhündin nun auf Hochtouren. „Wir wissen, wie entscheidend es ist, einen hochtalentierten Koala-Suchhund im Gelände zu haben. Unsere Koalas brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können – ob auf zwei Beinen oder auf vier“, sagte Sharrad.
Vorgänger ging in Pension
„Bear“, der auf den Geruch von Koala-Fell trainiert ist, hatte während der Buschfeuer 2019 und 2020 mehr als hundert Koalas in den Brandgebieten aufgespürt und so deren Rettung ermöglicht. Im März ging er in Pension. Sein Abschied hinterließ damals eine große Lücke. Es werde schwer, einen Nachfolger zu finden, „der in seine Pfotenstapfen tritt und den Koala-Schutz fortsetzt“, sagte Programmleiterin Sharrad damals.
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