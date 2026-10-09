30.000 Flaschen Wein um 5 Millionen Euro gestohlen

Mindestens sieben Täter am Einbruch beteiligt

Nach bisherigen Erkenntnissen waren mindestens sieben Täter an dem Einbruch beteiligt. Sie sollen die Alarmanlagen ausgeschaltet und die Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt haben. Anschließend seien sie mit zwei Lastwagen auf das Gelände gefahren und hätten die Flaschen mithilfe von Gabelstaplern der Kellerei verladen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, entdeckt wurde der Diebstahl erst Montagfrüh.