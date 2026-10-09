Mit Gabelstapler
30.000 Flaschen Wein um 5 Millionen Euro gestohlen
Bei einem spektakulären Einbruch in der Toskana haben Diebe rund 30.000 Flaschen hochwertigen Wein im Wert von etwa fünf Millionen Euro erbeutet. Die gestohlenen Flaschen stammen aus dem Jahrgang 2023. Je nach Sorte werden sie zu Preisen zwischen 120 und 300 Euro verkauft.
Italienischen Medien zufolge handelt es sich um den bislang größten Weindiebstahl des Landes. Unter der Beute befinden sich rund 10.000 Flaschen des Spitzenweins Solaia sowie Weine der Marken Tignanello und Guado al Tasso.
Mindestens sieben Täter am Einbruch beteiligt
Nach bisherigen Erkenntnissen waren mindestens sieben Täter an dem Einbruch beteiligt. Sie sollen die Alarmanlagen ausgeschaltet und die Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt haben. Anschließend seien sie mit zwei Lastwagen auf das Gelände gefahren und hätten die Flaschen mithilfe von Gabelstaplern der Kellerei verladen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, entdeckt wurde der Diebstahl erst Montagfrüh.
Warnung vor Ankauf
Renzo Cotarella, Geschäftsführer von Marchesi Antinori, bezeichnete die Täter als eine vermutlich gut organisierte Bande. Möglicherweise handle es sich um dieselben Personen, die in den vergangenen Monaten weitere Weinkellereien in Italien ins Visier genommen hätten. Das Unternehmen befürchtet, dass die gestohlenen Flaschen über Sammler oder Gastronomiebetriebe weiterverkauft werden könnten. Kunden weltweit wurden über den Diebstahl informiert und vor Angeboten außerhalb der offiziellen Vertriebskanäle gewarnt.
Diebstähle in Weinkellereien sind in Italien keine Neuigkeit. Unbekannte hatten im September in einer Weinkellerei in der norditalienischen Weinregion Langhe mehr als 3000 Flaschen des berühmten Barolo gestohlen. Der Wert soll mehrere hunderttausend Euro betragen. Der Einbruch ereignete sich in Monforte d‘Alba in der piemontesischen Provinz Cuneo.
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