Warum Krebs jetzt immer mehr junge Menschen trifft

Die Infografik zeigt Empfehlungen zur Früherkennung von Krebs in Österreich sowie die Zahl der Neuerkrankungen 2024 für Prostata-, Brust-, Darm-, Haut- und Gebärmutterhalskrebs. Für Prostatakrebs wird ab 45 Jahren ein jährlicher PSA-Test empfohlen, für Brustkrebs ab 18 Jahren eine Selbstuntersuchung und ab 40 Jahren alle zwei Jahre eine Mammografie. Darmkrebs soll ab 45 Jahren durch Koloskopie alle zehn Jahre oder durch FIT-Stuhltest alle ein bis zwei Jahre erkannt werden. Bei Hautkrebs wird ein Muttermalcheck je nach Hauttyp empfohlen, bei Gebärmutterhalskrebs ab 18 Jahren ein jährlicher PAP-Abstrich. Die meisten Neuerkrankungen gab es 2024 bei Prostatakrebs (8.152) und Brustkrebs (7.041). Quellen: APA, Statistik Austria, krebshilfe.net, oegk.at.