„Die ÖVP ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt“

„Regierende wissen oft nicht, was im konkreten Alltag in der Peripherie passiert!“ Mit diesen Worten lässt Krimmls Ortschef Erich Czerny schon einmal aufhorchen. Der ÖVP-Bürgermeister im Oberpinzgau ist bekannt für klare Worte – auch wenn es einmal gegen die eigene Partei geht.