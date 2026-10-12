Federer-Festspiele im Aufsteiger-Hit um den Thron

Klingt komisch, ist aber so: Wenn in der 1. Landesliga St. Koloman in Runde zehn Mitaufsteiger Bad Hofgastein empfängt, handelt es sich um das Spitzenspiel. Am Sonntag war nur eines der beiden Teams im Stande, für Glanzlichter zu sorgen. Und Edelzangler Federer ließ sich wieder zu einem Schmankerl hinreißen.
Hatte Federer zuletzt gar per Rabona getroffen, ging er es im Hit am Sonntagabend lockerer an. Nach Torwartfoul am Stürmer traf der noch 35-Jährige vom Elferpunkt (14.). Nach Seitenwechsel war er schon nicht mehr so locker. „Es war eine kurz abgespielte Ecke. Er hat erst einen Schuss angetäuscht und den Ball dann fast von der Eckfahne ins Kreuzeck gezirkelt“, grinsten die Trainer Andreas Wirth (gesperrt) und sein Vertreter an der Linie, Matthias Dreier, nach dem 2:0 (53.) um die Wette. „Wiedermal Federer-Festspiele.“
4:1 in der Höhe verdient
Zwar verkürzte Jonas Fischer nach Corner per Kopf (66.). Im direkten Gegenzug führte ein abgefälschter aber zum 3:1 von Benjamin Cormehic (68.). Den Deckel drauf machte Dave Ogunlade, der den Keeper umkurvte und aus spitzem Winkel traf (72.). „Wenn wir am Ende zielstrebiger sind, kann es sogar höher ausgehen“, war sich Dreier sicher. Wirth präzisierte: „An diesem Tag hat man einen Klassenunterschied gemerkt.“
Was aber auch nicht geschadet hat: Beim Stand von 2:0 sahen sich die Pongauer um einen Elfmeter geprellt, wer der Unparteiische den Spieler zuvor im Abseits gesehen hatte. Dass es so gut läuft – die Taugler sind nach zehn Spielen unbesiegt Erster – hatte niemand vorab erwartet. „Wir bleiben aber demütig“, meinte Wirth.
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