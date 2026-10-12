Federer-Festspiele im Aufsteiger-Hit um den Thron

Hatte Federer zuletzt gar per Rabona getroffen, ging er es im Hit am Sonntagabend lockerer an. Nach Torwartfoul am Stürmer traf der noch 35-Jährige vom Elferpunkt (14.). Nach Seitenwechsel war er schon nicht mehr so locker. „Es war eine kurz abgespielte Ecke. Er hat erst einen Schuss angetäuscht und den Ball dann fast von der Eckfahne ins Kreuzeck gezirkelt“, grinsten die Trainer Andreas Wirth (gesperrt) und sein Vertreter an der Linie, Matthias Dreier, nach dem 2:0 (53.) um die Wette. „Wiedermal Federer-Festspiele.“