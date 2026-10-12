Kostenfalle Heizen: So bleibt mehr Geld im Börserl

Im Oktober flattert die Fernwärmeabrechnung in die Wiener Haushalte. Und sie fällt höher aus. Seit Beginn des Irankriegs Anfang 2026 sind die Gaspreise in Europa deutlich gestiegen. Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) lag laut Wien Energie im August rund 40 Prozent über dem Vorjahr. Der Landesversorger gewährt zwar auch in dieser Heizperiode 30 Prozent Rabatt auf den Arbeitspreis, also den verbrauchsabhängigen Teil der Rechnung, und lässt sich das rund 70 Millionen Euro kosten. Für eine durchschnittliche Wohnung mit 73 Quadratmetern steigen die Gesamtkosten dennoch um sechs Prozent – im Schnitt rund 4,60 Euro pro Monat. Wo also ansetzen? Die „Krone“ hat bei Experten nachgefragt – und dabei so manchen hartnäckigen Irrtum entlarvt.