Baba Yaga: „Wir wollen alle Kulturen vereinen“

Hinter „Odiseja“ lag die Frage, wohin man sich mit diesem Album begeben würde. Welcher Titel passt zu einer Reise, die alle gemeinsam begehen? Eine Reise, die nicht nur durch verschiedene Kulturen, Sprachen und Völker, sondern auch Emotionen und Gefühlswelten geht. In der Platte steckt von Trauer und Melancholie über Nostalgie bis hin zu Ekstase und extremer Lebensfreude so gut wie alles, was der Mensch so verspüren kann. „Ein wenig geht es auch um uns“, präzisiert Gunacker, „wir sind in kurzer Zeit von einer Wiener Newcomerband zu einer Band geworden, die sehr viel international tourt. Das Musikbusiness verlangt einem wirklich viel ab, es ist zuweilen eine strapaziöse Sache, aber auch eine, die sich immer lohnt. In den letzten knapp drei Jahren ist bei uns sehr viel passiert und das wollten wir ein bisschen mit diesem Album ausdrücken.“ Nicht nur auf der Bühne, auch drumherum arbeiten Baba Yaga sehr viel mit Frauen - deshalb auch der weibliche Band- und Albumname. „Das ist uns wichtig“, so Meiri, „wir achten auch sehr auf die Bedürfnisse und unterstützen uns gegenseitig. So wie es in der Gesellschaft oft nicht ausreichend passiert.“