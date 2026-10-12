Schimpfwörter aus Italien, Essen aus Schweden

Gerade rechtzeitig zum Kids-Day der Capitals kamen Isabell und Elsa in Wien an. Und so waren die Ehefrau und die eineinhalb Jahre alte Tochter von Eishockey-Crack Jakob Lilja Sonntag beim 3:2-Heimsieg der Caps gegen Pustertal dabei. Wo Liljas schwedischer Landsmann Adam Reideborn im Tor zum Matchwinner avancierte.