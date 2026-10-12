Schimpfwörter aus Italien, Essen aus Schweden

Warum Jakob Lilja, schwedischer Eishockey-Star der Vienna Capitals, sehr gut auf italienisch schimpfen kann und die geliebten Köttbullar nie mit Pommes isst.
Gerade rechtzeitig zum Kids-Day der Capitals kamen Isabell und Elsa in Wien an. Und so waren die Ehefrau und die eineinhalb Jahre alte Tochter von Eishockey-Crack Jakob Lilja Sonntag beim 3:2-Heimsieg der Caps gegen Pustertal dabei. Wo Liljas schwedischer Landsmann Adam Reideborn im Tor zum Matchwinner avancierte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.