Investoren wehren sich: „Vorwurf ist hanebüchen“

Dürfen Investoren Appartements in Touristenorten auch für den eigenen Urlaub nutzen? Um diese Frage drehen sich in Salzburg – und nicht nur hier – seit Jahren viele Diskussionen. Wie berichtet, hat die Landesregierung dieser beliebten Praxis bei sogenannten Buy-to-let-Modellen mit dem Raumordnungsgesetz einen Riegel vorgeschoben. Es gab höchstgerichtliche Urteile. Mittlerweile weichen Investoren teilweise in andere Wohnungen im gleichen Objekt aus.