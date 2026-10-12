„Depperte Frage!“ Kühbauer neckt ORF-Mann Pariasek

Taktische Geheimnisse bleiben geheim

Warum er sich für die beiden Spieler entschieden hatte, wollte Kühbauer anschließend nicht näher ausführen. „Grundsätzlich ist es so, dass man sich immer was dabei denkt“, erklärte der LASK-Trainer. Den genauen Plan behielt er aber lieber für sich: „Wir haben jetzt mehrere Spiele und ich werde nicht vor euch sagen, was mein Gedanke ist.“ Eine Rolle habe jedenfalls die hohe Belastung gespielt. „Ich kann nur sagen, dass wir auch die nächsten Wochen viele Spiele haben. Das war die Überlegung.“