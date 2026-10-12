„Menschenscheue“ Einbrecher haben Keller im Visier

Das Bild eines Täters, der im Schutz der Nacht auf der Suche nach Schmuck und Wertsachen Wohnräume durchwühlt, hat wohl jeder im Kopf, wenn es um das Thema Einbrüche geht. Doch die Realität sieht mittlerweile anders aus. Der „Trend“ bei Einbrechern geht zum Kellerabteil – in mehr als 50 Prozent der Fälle. Egal, ob in Einfamilien- oder Mehrparteienhäusern.