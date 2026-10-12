Straßenschlägerei im Zentrum St. Pöltens regt auf

Dramatische Szenen in der Innenstadt von St. Pölten! Denn dort flogen zu „Allah ist groß“-Brüllerein Fäuste und mehr! Es kam zu zwei Festnahmen.
Aus dem Nichts brach – wie erst jetzt bekannt wurde – am Donnerstagnachmittag in der belebten Kremsergasse das Chaos aus! Denn plötzlich gingen vor den Augen Dutzender entsetzter Passanten, darunter auch viele Schüler und Kindern mit deren Müttern, zwei Männer aufeinander los. Binnen Minuten entwickelte sich eine Massenschlägerei, deren Rädelsführer migrantischen Hintergrunds sind.
Postler wollte Schlägerei schlichten
Auf dem der „Krone“ zugespielten Instagram-Szenen ist zu hören, wie einer der Beteiligten plötzlich lauthals „Allahu Akbar“ („Allah ist groß!“) brüllte. Minuten später mischte sich auch offenbar ein beherzter Postler ein, der die Prügler trennen wollte, dafür aber, wie zu sehen ist, einen Schlag ins Gesicht bekam.
Auch aufspringende Stammgäste des nahen, legendären „Mein Wirtshaus“-Beisls mischten kräftig mit. Doch die „Hört’s auf“-Appelle der Besucher im Gastgarten verhallte ungehört.
Das Gebiet rund um den Bahnhof wird zusehends zum Problemviertel, in dem sich Frauen sowie Kinder und deren Mütter unsicher fühlen.
FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer
Bild: FPÖ
Polizei schritt ein
Ordnung ins immer blutigeren Chaos, bei dem auch ein schon am Boden liegender Beteiligter getreten wurde, brachte erst die rasch eintreffenden Polizisten. Zwei Verdächtige, ein 25-jähriger in St. Pölten Wohnender sowie ein Landsmann (20) aus dem Bezirk Lilienfeld, wurden festgenommen. Die U-Haft wurde in Aussicht gestellt.
Die Ursache der beängstigenden Konfrontation ist Gegenstand von weiteren Einvernahmen. Die (schlichtend wollende) Opfer sind 20, 45 bis 45 Jahre alt. FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer nimmt diesen Vorfall zum Anlass für neuerliche heftige Kritik: „Das sind genau die Zustände, vor denen wir seit Jahren warnen.“
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