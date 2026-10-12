Straßenschlägerei im Zentrum St. Pöltens regt auf

Aus dem Nichts brach – wie erst jetzt bekannt wurde – am Donnerstagnachmittag in der belebten Kremsergasse das Chaos aus! Denn plötzlich gingen vor den Augen Dutzender entsetzter Passanten, darunter auch viele Schüler und Kindern mit deren Müttern, zwei Männer aufeinander los. Binnen Minuten entwickelte sich eine Massenschlägerei, deren Rädelsführer migrantischen Hintergrunds sind.