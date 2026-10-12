Dieses Land in Südamerika füllt Europas Öl-Lücke

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Wirtschaft
12.10.2026 05:02
Der Stabroek-Markt im Herzen von Georgetown: Die Eisenkonstruktion mit dem Uhrturm ist ein Erbe ...
Der Stabroek-Markt im Herzen von Georgetown: Die Eisenkonstruktion mit dem Uhrturm ist ein Erbe aus der britischen Kolonialzeit.(Bild: Bernd Vasari)
Porträt von Bernd Vasari
Von Bernd Vasari

Ein kleiner Amazonas-Staat mit weniger als einer Million Einwohnern sitzt auf einem gigantischen Schatz. Eine Geschichte über Milliarden, Macht und die Frage: Wer kassiert am Ende?

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Die feuchte, tropische Luft klebt auf der Haut, auf den Straßen tummeln sich Händler, die zwischen dröhnenden Minibussen ihre Waren anbieten. Hinter ihnen ragt die eiserne Konstruktion des Stabroek-Marktes auf, ein Relikt mit markantem Uhrturm aus der britischen Kolonialzeit.

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