Dieses Land in Südamerika füllt Europas Öl-Lücke

Ein kleiner Amazonas-Staat mit weniger als einer Million Einwohnern sitzt auf einem gigantischen Schatz. Eine Geschichte über Milliarden, Macht und die Frage: Wer kassiert am Ende?
Die feuchte, tropische Luft klebt auf der Haut, auf den Straßen tummeln sich Händler, die zwischen dröhnenden Minibussen ihre Waren anbieten. Hinter ihnen ragt die eiserne Konstruktion des Stabroek-Marktes auf, ein Relikt mit markantem Uhrturm aus der britischen Kolonialzeit.
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