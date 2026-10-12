Pendler-Chaos in NÖ! Züge fallen ganzen Montag aus

Zwei entgleiste Güterwagen sorgen in Niederösterreich für massive Probleme im Zugverkehr am Bahnhof Wiener Neustadt. Fahrgäste müssen den gesamten Montag mit Ausfällen und starken Verspätungen rechnen, es fahren Ersatzbusse.
Züge können am Bahnhof Wiener Neustadt aktuell nur stark einschränkt verkehren. Grund dafür sind zwei entgleiste Güterwagen, wie die ÖBB in der Nacht auf Montag in einer Aussendung mitteilten. Bis voraussichtlich Montagnachmittag komme es im Fernverkehr zu Ausfällen und deutlichen Verspätungen.
Ersatzbusse unterwegs
Betroffen sind Züge des Nah- und Fernverkehrs auf der Südstrecke, der Aspangbahn und auf der Puchberger- und Gutensteiner-Strecke. Für den Nahverkehr werde ein Ersatz mit Bussen eingerichtet, hieß es. Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Bad Fischau-Brunn, Neunkirchen sowie Lanzenkirchen sind Busse unterwegs.
Einzelne Fernverkehrszüge zwischen Wiener Neustadt und Wien Hauptbahnhof können fahren. Auf der Südstrecke gibt es Verspätungen und Ausfälle zwischen Wien Hauptbahnhof und Mürzzuschlag, auch hier fahren Busse. Fahrgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen und sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. ÖBB-Fahrgäste können mit ihrem Ticket auch mit der Westbahn fahren. Güterzüge werden – soweit es geht – umgeleitet.
Ursache für die Beschädigung sind zwei Güterwagen, die um 1 Uhr in der Nacht beim Ausfahrtsbahnhof Wiener Neustadt entrollt und entgleist sind. Dabei wurde die Oberleitung beschädigt. Noch ist laut ÖBB nicht klar, wie die beiden Güterwagen entgleisen konnten. Verletzt wurde laut Aussendung niemand.
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