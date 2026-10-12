Pendler-Chaos in NÖ! Züge fallen ganzen Montag aus

Einzelne Fernverkehrszüge zwischen Wiener Neustadt und Wien Hauptbahnhof können fahren. Auf der Südstrecke gibt es Verspätungen und Ausfälle zwischen Wien Hauptbahnhof und Mürzzuschlag, auch hier fahren Busse. Fahrgäste müssen mit längeren Reisezeiten rechnen und sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. ÖBB-Fahrgäste können mit ihrem Ticket auch mit der Westbahn fahren. Güterzüge werden – soweit es geht – umgeleitet.