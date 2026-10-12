Trotz Krise: „Wir werden nicht unüberlegt handeln“

Austria-Sportvorstand Zorn stärkt Coach Helm in der Krise weiterhin den Rücken Violett liegt nur mehr zwei Punkte vor Neo-Schlusslicht WAC
Pfiffe von den Rängen bekam Austria nach dem Schlusspfiff in der heurigen Saison nicht zum ersten Mal zu hören. Mit der 0:2-Pleite gegen Sturm verlor Violett zum zweiten Mal nach 1999/00 drei der ersten vier Liga-Heimspiele. Weshalb die Luft für Trainer Stephan Helm, dessen Vertrag im April vorzeitig um zwei Jahre verlängert wurde, am Verteilerkreis immer dünner wird.
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