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Austria-Sportvorstand

Trotz Krise: „Wir werden nicht unüberlegt handeln“

Fußball National
12.10.2026 05:30
Zum Haareraufen! Austria Wien steckt in der Krise, liegt nur noch zwei Punkte vor dem neuen ...
Zum Haareraufen! Austria Wien steckt in der Krise, liegt nur noch zwei Punkte vor dem neuen Schlusslicht Wolfsberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Austria-Sportvorstand Zorn stärkt Coach Helm in der Krise weiterhin den Rücken Violett liegt nur mehr zwei Punkte vor Neo-Schlusslicht WAC

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Pfiffe von den Rängen bekam Austria nach dem Schlusspfiff in der heurigen Saison nicht zum ersten Mal zu hören. Mit der 0:2-Pleite gegen Sturm verlor Violett zum zweiten Mal nach 1999/00 drei der ersten vier Liga-Heimspiele. Weshalb die Luft für Trainer Stephan Helm, dessen Vertrag im April vorzeitig um zwei Jahre verlängert wurde, am Verteilerkreis immer dünner wird.

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