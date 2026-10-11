Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“

Trump auf Stimmenfang

Damit will der US-Präsident offenkundig bei seinen Wählern punkten. Der Anstieg des Dieselpreises sorgt vor den US-Kongresswahlen am 3. November für erheblichen Unmut in der Bevölkerung. Dass vor allem Trump selbst mit seinem Angriff auf den Iran dazu beigetragen hat, spart er gerne aus. Die Dieselpreise sind in den USA infolge seines Krieges seit Ende Februar um 67 Prozent gestiegen. Trumps Republikanische Partei befürchtet, dafür bei den Wahlen abgestraft zu werden und ihre Kongressmehrheit zu verlieren.