„In Udine werden sie mit Alaba viel Freude haben“

Spielt er oder nicht? Darüber hüllt sich Kosta Runjaic auch am Sonntag bei der Pressekonferenz in Schweigen. Udineses Coach könnte am Montag (Ankick 20.45 Uhr) bei Torino erstmals auf Neuzugang David Alaba setzen. „Er hat sich sehr gut integriert, ist bei 100 Prozent. Doch ein Spiel ist nochmals etwas anderes. David hat drei Monate nicht mehr gespielt, es gilt die Belastung genau zu steuern“, ließ sich Runjaic nicht in die Karten blicken.