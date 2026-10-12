Gleich vier Feiertage gehen uns 2027 flöten

Druckfrisch liegen sie bereits landauf, landab in den Wohnzimmern. So schön und aufwendig sie auch gestaltet sind, ein kritischer Blick auf die Monatsblätter drückt ordentlich die Stimmung. Denn gleich vier der 13 gesetzlichen Feiertage fallen im kommenden Jahr auf ein Wochenende – mit dem Negativ-Höhepunkt 25. und 26. Dezember. Auch der 1. Mai (Samstag) sowie der 15. August (Sonntag) schlagen uns heuer die Fenstertage vor der Nase zu.