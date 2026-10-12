Brasilianer nahm Kindergartenkinder als Geiseln

Dieser habe alle Kinder, die zwischen vier und fünf Jahre alt sind, um sich versammelt und eines auf seinen Knien festgehalten. „Als wir erkannten, dass die Kinder immer mehr außer sich gerieten und dass der Angreifer anfing, sie physisch anzugreifen, haben wir uns für ein taktisches Eingreifen entschieden, um ein größeres Unglück zu verhindern“, sagte der Chef der Militärpolizei Paraná, Alexandre Lopes Dias. Laut Medienberichten fielen mehrere Schüsse.



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