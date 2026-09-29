Hoher Bluthochdruck steigert das Risiko für Demenz

„Spür ich nichts, macht‘s ja nichts“

Studien zu Bluthochdruck in Österreich hätten „nicht sehr rosige“ Ergebnisse gebracht. Die Alpenrepublik liegt bei weltweit erhobenen Daten „im untersten Drittel“. Der Internist warnte vor der falschen Einstellung – Bluthochdruck „spüre ich nicht, dann macht es ja nichts“ – mancher Betroffener. Es ist entscheidend, die „Medikamente zu nehmen, dass nichts passiert“.