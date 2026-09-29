25-Jährige seit drei Wochen in Alpen verschwunden

Carolin war zuvor in Österreich auf Wettersteinspitze unterwegs

Eine Suche mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief bisher erfolglos. Deshalb bittet man nun die Öffentlichkeit um Mithilfe, um die 25-Jährige aufzuspüren. Die Vermisste sei sehr bergaffin, erklärte die Polizei. Man weiß, dass sie in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern war, unter anderem auch im Grenzgebiet zu Österreich auf der Wettersteinspitze.