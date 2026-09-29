25-Jährige seit drei Wochen in Alpen verschwunden

Seit drei Wochen wird eine 25-Jährige in den bayrischen Alpen vermisst: Laut Polizei war die bergaffine Wanderin im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald bzw. im Grenzgebiet zu Tirol unterwegs, ehe sich die Spur von Carolin Schmidt verlor.
Seit dem 6. September ist die junge Frau aus Südhessen verschwunden – ab da konnten ihre Angehörigen keinen Kontakt mehr zu Carolin herstellen. Die Deutsche hielt sich bereits seit dem 24. August 2026 im Raum Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald auf. Als sie nicht mehr erreichbar war, wurde eine Vermisstenanzeige erstattet.
Carolin war zuvor in Österreich auf Wettersteinspitze unterwegs
Eine Suche mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief bisher erfolglos. Deshalb bittet man nun die Öffentlichkeit um Mithilfe, um die 25-Jährige aufzuspüren. Die Vermisste sei sehr bergaffin, erklärte die Polizei. Man weiß, dass sie in den Tagen vor ihrem Verschwinden bereits zweimal beim Bergwandern war, unter anderem auch im Grenzgebiet zu Österreich auf der Wettersteinspitze.
Hoffen auf Zeugenhinweise
Die Vermisste ist etwa 175 cm groß, sehr schlank, hat blonde mittellange Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie vermutlich eine grau/rosa-farbene Fleecejacke und einen Deuter Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049 8821 9170 zu melden.
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