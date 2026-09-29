McDonald‘s hübscht jetzt Zehntausende Filialen auf

Bei McDonald‘s stagnieren die Besucherzahlen, der Fastfood-Riese will aber weiterhin wachsen. Um dieses Ziel zu erreichen, pumpt der US-Konzern eine Milliardensumme in eine Modernisierungs-Offensive. Mit dem Geld sollen weltweit Zehntausende Filialen aufgehübscht werden. Änderungen wird es auch auf der Speisekarte geben.
In den kommenden zehn Jahren investiert McDonald‘s umgerechnet rund 7,5 Milliarden Euro in 46.000 Filialen weltweit. Geplant sind unter anderem mehr Spielflächen für Kinder, Fächer, in denen Kunden ganz einfach ihre Bestellungen abholen können sowie Waagen zur Überprüfung der Korrektheit der Bestellungen. Derzeit sind etwa 10.000 solcher Waagen im Einsatz, bis 2028 soll die Zahl verdoppelt werden.
Auch die Kundenfreundlichkeit soll sich steigern, Mitarbeiter erhalten dafür zusätzliche Schulungen – ebenso wie Kurse in Lebensmittelkunde. In der Küche sollen Abläufe automatisiert und optimiert werden.
Auch auf der Speisekarte gibt es Veränderungen. In Zukunft werden – zunächst vor allem in den USA – Sandwiches mit Hühnerfleisch angeboten. Außerdem: Hühnerfleich soll verstärkt händisch paniert werden – laut McDonald‘s CEO Chris Kempczinski bereits ein Verkaufsschlager in 10.000 Zweigstellen in Asien sowie in Filialen rund um des Konzern-Hauptsitzes in Chicago.
Voll im Trend liegen bei den Konsumenten proteinreiche Speisen wie etwa Egg Bites und Bowls. Diese potenziellen Kunden will das Unternehmen erreichen, denn: „Das ist eine Chance, McDonald‘s zu ihrer ersten Wahl zu machen.“
Ab wann genau das neue Konzept auch für Europa schlagend wird, ist noch offen. Erste Tests sollen wahrscheinlich in Irland starten.
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