McDonald‘s hübscht jetzt Zehntausende Filialen auf

In den kommenden zehn Jahren investiert McDonald‘s umgerechnet rund 7,5 Milliarden Euro in 46.000 Filialen weltweit. Geplant sind unter anderem mehr Spielflächen für Kinder, Fächer, in denen Kunden ganz einfach ihre Bestellungen abholen können sowie Waagen zur Überprüfung der Korrektheit der Bestellungen. Derzeit sind etwa 10.000 solcher Waagen im Einsatz, bis 2028 soll die Zahl verdoppelt werden.