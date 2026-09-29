Metropole überflutet
Bangkok: Jetski-Spaß während Menschen sterben
Während in der thailändischen Hauptstadt Bangkok wegen ununterbrochener Regenfälle der Katastrophenfall ausgerufen wurde und mehrere Menschen ums Leben kamen, raste ein Mann mit seinem Jetski durch die überfluteten Straßen. Das hat nun ernste Konsequenzen.
Der 27-jährige Jetskifahrer wurde festgenommen. Der junge Mann nutze die überfluteten Straßen scheinbar zu seiner Belustigung, gegenüber der Polizei erklärte er jedoch, mit seiner Fahrt die Hochwasseropfer aufmuntern zu wollen.
Geglaubt hatte man ihm wohl nicht, immerhin setzte es eine Bewährungsstrafe, eine Geldbuße und Sozialstunden.
23 Tote, Tausende in Notunterkünften
Nach fast 48 Stunden anhaltenden Starkregens wurde am Samstag in Bangkok der Katastrophenfall ausgerufen. Auch am Dienstag standen noch zahlreiche Stadtteile der thailändischen Hauptstadt unter Wasser. Rund 7000 Menschen mussten weiterhin in Notunterkünften bleiben.
Laut Katastrophenschutz sind 29 der insgesamt 77 Provinzen Thailands von den schweren Überschwemmungen betroffen. Der September gilt normalerweise als Höhepunkt der Regenzeit im Land. Die Zahl der Toten in Thailand stieg inzwischen auf 23.
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