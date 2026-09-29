750 Liter Diesel nach Unfall in Tunnel ausgelaufen

Aufwendige Aufräumarbeiten

Bei dem Zusammenstoß wurde allerdings der Tank des Schwerfahrzeugs aufgerissen. Dabei strömten rund 750 Liter Diesel auf die Fahrbahn. Während Spezialunternehmen die stark demolierten Fahrzeuge abtransportierten, stand die Feuerwehr Vorkloster im Großeinsatz: Mit rund drei Tonnen Bindemittel banden die Einsatzkräfte den ausgetretenen Treibstoff. Mit einer Kehrmaschine wurde die Straße abschließend wieder gereinigt.