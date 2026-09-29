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750 Liter Diesel nach Unfall in Tunnel ausgelaufen

Vorarlberg
29.09.2026 10:30
Durch die Kollision wurde der Tank des Lkw aufgerissen.
Durch die Kollision wurde der Tank des Lkw aufgerissen.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw im Bregenzer Citytunnel sorgte am Montagabend für Verkehrschaos in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Bei der Kollision wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen, dabei traten 750 Liter Diesel aus. Beide Lenker hatten Glück und blieben unverletzt.

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Eine 51-jährige Autofahrerin geriet im Citytunnel gegen 16.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den entgegenkommenden Lastwagen. Beide Verkehrsteilnehmer hatten ihre Schutzengel an Bord und blieben unverletzt. 

Mit 3000 Kilogramm Bindemittel banden die Einsatzkräfte den ausgelaufenen Treibstoff.
Mit 3000 Kilogramm Bindemittel banden die Einsatzkräfte den ausgelaufenen Treibstoff.(Bild: Shourot Maurice)

Aufwendige Aufräumarbeiten
Bei dem Zusammenstoß wurde allerdings der Tank des Schwerfahrzeugs aufgerissen. Dabei strömten rund 750 Liter Diesel auf die Fahrbahn. Während Spezialunternehmen die stark demolierten Fahrzeuge abtransportierten, stand die Feuerwehr Vorkloster im Großeinsatz: Mit rund drei Tonnen Bindemittel banden die Einsatzkräfte den ausgetretenen Treibstoff. Mit einer Kehrmaschine wurde die Straße abschließend wieder gereinigt.

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Andere Verkehrsteilnehmer, die in der Stadt unterwegs waren, mussten jede Menge Geduld mitbringen: Die Unfallstelle wurde großräumig abgeriegelt, der Tunnel war bis 21.15 Uhr in beide Richtungen nicht passierbar. Rund um die Landeshauptstadt kam es zu massiven Blechlawinen, über Stunden gingen es nur im Schneckentempo voran.

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